إيميلات هانتر.. فضيحة نجل بايدن و"ماسة الطلاق" المخفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة أمريكية أن هانتر بايدن نجل المرشح الديمقراطي لرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنكر حيازته ماسة ثمينة أهداها له رجل أعمال صيني أثناء إجراءات الطلاق مع زوجته.



وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن المحامين في قضية طلاق هانتر، تنازعوا بشأن مزاعم حيازته لماسة كبيرة أهداها إياه رجل أعمال صيني اختفى منذ فترة.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها الصحيفة، أن محامية زوجة هانتر آنذاك، كاثلين بوهل، تطالب بمعلومات حول الحجر الكريم في رسالة بريد إلكتروني بعنوان "بايدن- عاجل".

وكتبت المحامية ريبيكا سوليفان في 17 فبراير/شباط 2017: "يمتلك هانتر ماسة كبيرة وقيمة للغاية".

وأضافت "يُرجى تقديم دليل على وضع الماسة في صندوق ودائع آمن -لا يمكن الوصول إليه إلا من الطرفين معًا- بحلول ظهر الغد، وإلا فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نطلب من المحكمة، بشكل عاجل من المزيد من تبديد الأصول، بما في ذلك الماسة".

وفي وقت لاحق، أعادت محامية نجل بايدن، سارة مانشينيللي، توجيه الرسالة إليه، مع ملاحظة تقول: "هل يمكنك إخباري عما يدور هذا الأمر، والسماح لي بطمأنتهم بأنه لا توجد مشكلة هنا؟".





وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية، أرسلت مانشينيللي رسالة متابعة طالبت فيها محامية بوهل "بشرح كامل، في أقرب وقت ممكن" فيما يتعلق بمكان وجود الماسة.

فردت سوليفان: "أنا لا أعرف ماذا أقول لهم. إذا كان بإمكانك صياغة بضع جمل لي لإرسالها إليها، فسأكون ممتنًة لذلك".

غير أنه، ليس من الواضح كيف رد بايدن على سلسلة الرسائل، وفقا لـ"ذا بوست".

وأوضحت الصحيفة أن الجوهرة المقصودة تزن 2.8 قيراط، قال بايدن لمجلة "نيويوركر"، إنه حصل عليها من يي جيانمينج، رئيس شركة الطاقة الصينية "سي إي إف سي"، بعد اجتماع عشاء في ميامي أثناء طلاق بايدن.

وفي أوراق المحكمة، قدرت بوهل أن الماسة كانت قيمتها 80 ألف دولار، بينما حدد بايدن الابن قيمتها بنحو 10 آلاف دولار، وفقًا لصحيفة "نيويوركر".

وزعم بايدن أنه أعطى الماسة لاثنين من زملائه غير المعروفين الذين حضروا أيضًا اجتماع العشاء، قائلاً: "كنت أعلم أن قبولها لم تكن فكرة جيدة. شعرت وكأنه كان أمرا غريبًا".

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وقال بايدن أيضًا إنه لا يعتقد أن المقصود منها رشوة لأن والده، نائب الرئيس السابق جو بايدن، "لم يكن في منصبه".

تأتي هذه الرسائل في الوقت الذي يبدو أن تقدم بايدن في استطلاعات الرأي يتراجع بعد تقرير نشرته "نيويورك بوست"، الأربعاء الماضي، حول التعاملات التجارية لهانتر نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة في أوكرانيا.

وأظهر استطلاع، الأسبوع الماضي، أن بايدن لا يزال يتقدم على الرئيس الأمريكي بنسبة 50% مقابل 43%؛ لكن هذا الدعم انخفض بنقطتين مئويتين منذ الإثنين.

والسبت، اجتمع نائب الرئيس السابق مع مستشارين في منزله في ولاية ديلاوير، في حين عقد ترامب تجمعات متتالية في ولايتي ويسكونسن وميشيجان، وهما ولايتان حاسمتان في فوزه على كلينتون.

وناقش ترامب تقرير "نيويورك بوست"، عن هانتر بايدن خلال زيارته لميتشجان، وقال إن "جو بايدن سياسي فاسد. وعائلة بايدن مؤسسة إجرامية. وإنه يجعل هيلاري كلينتون تبدو وكأنها مبتدئة".

وعثر على الرسائل على القرص الصلب لجهاز كمبيوتر محمول يُزعم أن الابن تركه في متجر كمبيوتر في ديلاوير ولم يعد لاستلامه.

وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، إن المعلومات الموجودة على الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر، نجل المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن "ليست جزءا من حملات التضليل الروسية"، وإن الكمبيوتر "يخضع لسلطة مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل هجومه الحاد على المرشح الديمقراطي جو بايدن، واصفا إياه بالفاسد، مشيرا إلى أن بايدن متورط في ثاني أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، عبر "تويتر": "جو بايدن سياسي فاسد، والجميع يعرف ذلك. الآن لديك الدليل ربما لم يكن لديك من قبل على سياسي كبير.لابتوب بلس، هذه ثاني أكبر فضيحة سياسية في تاريخنا!".

وأضاف: "يعد اللاب توب الخاص بهانتر بايدن كارثة بالنسبة لعائلة بايدن بأكملها، ولكن بشكل خاص لوالده جو. إنها الآن حقيقة مثبتة، ولا يمكن إنكارها، أن كل هذه المعلومات هي صفقة حقيقية. وهذا يجعل من المستحيل على جو "50٪ أو 10٪" تولي منصب الرئيس!".

وتابع في تغريدة أخرى: "فخور جدا بنيويورك بوست.. جريدة مسقط رأسي السابقة. لقد قالوا وأظهروا ما يعرفه الجميع عن جو بايدن. إنه سياسي فاسد".