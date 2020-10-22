مقتل 12 مدنيا برصاص مسلحين جنوبي إثيوبيا

قتل 12 مدنيا برصاص جماعة مسلحة في إقليم شعوب جنوب إثيوبيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي اليوم الخميس.

وقال فقري أمان رئيس منطقة بنش شكو بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، إن جماعة مسلحة قتلت 12 مدنيا في مدينة جرافردا بالإقليم.

وأوضح المسوؤل الحكومي المحلي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أن جماعة مسلحة هاجمت مدنيين مساء أمس الأربعاء، وقتلوا 12 شخصا فيما أصيب 5 آخرون.

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ولفت أمان الى أن هذه الجماعة المسلحة، والتي لم يسمها، كانت قد هاجمت قبل يوم من الحادث، الثلاثاء الماضي، منطقة أخرى وقتلت مدنيين، دون أن يذكر عدد القتلى.

وأكد المسوؤل أنه تم القبض على 16 شخصا يشتبه في تورطهم بهذه العمليات، وأن من بين المتهمين 3 مسؤولين حكوميين إلى جانب رؤساء محليات وأفراد من الشرطة.

وأضاف أن الحكومة تجري عمليات بحث عن هذه الجماعة المسلحة، مؤكدا إصرار السلطات على تقديم المتورطين للعدالة.