شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن إحباط عمل إرهابي في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي في العاصمة موسكو كان يستهدف إحدى مؤسسات الحكم، دون ذكرها تحديدا.

Advertisements ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة أُحبط في موسكو اليوم الخميس. وتابع الجهاز أنه تم اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة إرهابية دولية، دون مزيد من التفاصيل.

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