الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطارات في ليون بعد إنذار بوجود قنبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية اليوم الخميس إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.



وأضافت الشرطة أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

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