بالصور - سقوط أمطار وهبوب رياح على رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مناطق في مدينتي رأس البر، ودمياط الجديدة سقوط أمطار خفيفة عليها، عصر اليوم الخميس، تزامنا مع هبوب رياح سريعة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وقالت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، إن المحافظة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، لوضع خطة محددة، لمواجهة النوات المحتمل حدوثها خلال الفترات المقبلة.

Advertisements

أوضحت محافظ دمياط، أنه جرى التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح، وسيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.

أضافت: "جرى إتمام عمليات تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وعقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة".

وبينت أنه جرى توجيه الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة، والأكشاك بكافة المناطق، لتجنب حوادث الصعق.

وأكدت على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة الإسعاف، والتأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث.