إدوارد سنودن يحصل على تصريح إقامة دائمة في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

حصل إدوارد سنودن موظف المخابرات الأمريكية السابق، الخميس، على تصريح إقامة دائمة في روسيا.

وقال المحامي أناتولي كوتشرينا، الذي يمثل مصالح سنودن في روسيا، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": " لقد حصل إدوارد سنودن على تصريح إقامة لأجل غير مسمى، لافتا إلى أن تشريعات روسيا الاتحادية تسمح له بالحصول على تصريح إقامة غير محدود، وموضحا أن إجراءات تمديد الإقامة تأخرت بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

يُذكر أن كوتشرينا طالب في أغسطس الماضي بوقف جميع الملاحقات القضائية ضد ضابط المخابرات الأمريكي السابق إدوارد سنودن.

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وكان سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي، قد سلم عدداً من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية إلى صحيفتي "واشنطن بوست" الأمريكية و"الجارديان" في 2013 ، ثم توجه بعدها إلى هونج كونج، ومنها هرب إلى روسيا، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.

ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدوارد سنودن تهمة التسليم المتعمد لمعلومات سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إذ يواجه العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقوبة السجن لمدةٍ تتجاوز عشر سنواتٍ.

كانت روسيا منحت سنودن حق اللجوء المؤقت لمدة عامٍ واحدٍ بشرط أن تتوقف أنشطته ضد الولايات المتحدة الأمريكية.