الكاظمي وجونسون يتفقان على تعزيز التعاون بين العراق وبريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد/ لندن- أ ش أ:

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نظيره البريطاني بوريس جونسون، فيما أكد الجانبان على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الخميس، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضا فرنسا وألمانيا، حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة "كورونا"، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة يشمل محاور متعددة".