شاهد بالفيديو.. كيف استعدت وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداحلية، فيديو يرصد خطة واستعدادات الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020.

وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بمساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث التقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب .

وجه الوزير في بداية الاجتماع، الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التي تحققها مختلف أجهزة الوزارة، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها في تأمين عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكداً على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات في الأداء الأمني المتميز ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتابع توفيق عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

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ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

ووجه وزير الداخلية بالتوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان وتوفير الكراسي الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، مع التأكيد على ضرورة التزام القوات بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان.

وكلف توفيق القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميداني الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها، وفى هذا الإطار أكد أن الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الانتخابات مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعي تماماً حجم المخططات التي تسعى لتنفيذها قوى الشر مشدداً على أن رجال الشرطة في يقظة تامة يضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن مصر.