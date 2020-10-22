فلسطين تُسجل 506 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 60 ألفا و164 حالة.
مشيرة إلى أنه تم تسجيل 609 حالات شفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين في فلسطين إلى 52 ألفا و962.
وأوضحت الكيلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 498 حالة،
وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.. مشيرة إلى وجود 34 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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