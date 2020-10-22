لافروف: مجموعة "بريكس" ستتمسك بنظام عالمي عادل يقوم على احترام قواعد القانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ستتمسك بمبادئ نظام عالمي أكثر عدلًا يقوم على احترام قواعد القانون الدولي.
الشباب من دول "بريكس"، أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "يعتبر تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول بريكس، إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا، وعلى مدى العقد الماضي، ترسخت دول المجموعة الخمس كشكل مطلوب وموثوق للتعاون".
أضاف لافروف - في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى الخامس للدبلوماسيين
وتابع الوزير الروسي القول، "تقف دول المجموعة، متضامنة من أجل تعزيز المبادئ والبدايات الجماعية في الشؤون العالمية، واحترام سيادة الدول، والمساواة السيادية بين جميع الدول، وحل النزاعات بالوسائل السلمية حصرًا، نحن ندافع عن مبادئ نظام عالمي أكثر عدلًا، على أساس احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
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