باكستان ترفض التشكيك بالدور السعودي في FATF

وصرّح الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الباكستانية رداً على استفسارات وسائل الإعلام في إسلام آباد اليوم، حول دور المملكة العربية السعودية ضمن فريق مجموعة العمل المالي (FATF) وتقييم خطة عملها تجاه باكستان، قائلا إن "باكستان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات أخوية قوية، وأن باكستان ترفض بشكل صارم وقاطع، الأخبار الكاذبة المتداولة في بعض وسائل الإعلام باعتبارها خاطئة ولا أساس لها من الصحة".
وقال إن "باكستان تقدر علاقاتها الأخوية مع السعودية، وترفض بشدة مثل هذه الدعاية الخبيثة، علما بأن فريق مجموعة العمل المالي سيعلن تقييمه والتقدم الذي أحرزته باكستان في خطة العمل وعن مسار العمل المستقبلي بعد اختتام اجتماعه العام".
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