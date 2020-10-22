الليرة التركية تسجل تراجعا جديدا أمام الدولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين

سجلت الليرة التركية ، تراجعا جديدا أمام الدولار ، ليستمر تدهور الوضع الاقتصادي جراء الأزمات التي يعيشها الاقتصاد التركي بسبب الأزماتلا اللا متناهية بسبب السياسة الفاشلة للنظام الحاكم .

تراجعت الليرة التركية قليلا، اليوم الخميس، بعد أن استقرت عند ما يزيد عن 7.8 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي المتوقع فيه رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.8280، متراجعة نحو 0.4 % بعد أن لامست 7.7935 عند إغلاق أمس الأربعاء.

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وفقدت العملة التركية نحو 24% من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.

وشهدت العملة أربعة أيام متتالية من المكاسب متعافية من مستويات قرب تراجع قياسي وصلت له مؤخرا بفعل توترات جيوسياسية من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد في شرق البحر المتوسط.

وأظهر استطلاع أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12% اليوم الخميس، في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق 10%.