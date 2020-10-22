تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز القضائي ببيوكرى، اليوم الخميس، من توقيف مشتبه فيه في قضية اختطاف الطفل الحسين، البالغ من العمر 4 سنوات.
وقال أحد أقارب الطفل الحسين لـ”اليوم 24″ إن السلطات أخبرت والد الحسين بإلقاء القبض على المشتبه فيه في اختطاف الطفل، في مدينة تارودانت، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وأوضح المتحدث نفسه، أن والد الحسين تلقى اتصالا من طرف أحد المجهولين، يطالبه بفدية مقابل تحرير طفله.
وأضاف المصدر نفسه أنه، إلى حدود الساعة، لم يتم الاعلان بعد عن العثور على الطفل، الذي اختفى عن الأنظار، السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إلقاء القبض على المشتبه فيه في قضية اختطاف الحسين.. ومصير الطفل لا يزال مجهولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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