أمن مطار طنجة يوقف مسافرين ويحجز في حوزتهما كميات مهمة من مخدر الشيرا

تمكنت مصالح أمن مفوضية الشرطة في مطار طنجة الدولي، يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخصين، من أجل تورطهما في حيازة مخدر الشيرا.

مصالح أمن مطار طنجة الدولي اشتبهت في مسافرين مغربيين، مقيمين في إسبانيا ( 40 و38 سنة ) كانت حالة الاضطراب بادية عليهما ليتم اخضاعهما إلى تفتيش دقيق عبر اختبار الكشف عن المخدرات، إذ تبين أنهما يحملان كمية مهمة من مخدر الشيرا عبارة عن كبسولات في أحشائهما.

المعنيان بالأمر خضعا للرعاية الطبية الضرورية إلى حين استخراج كمية المخدرات لديهما، والتي وصلت إلى 1 كيلوغرام و700 غرام، كانا ينويان نقلها لبيعها في إسبانيا.

وأحيل الموقوفان على المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة قصد استكمال الأبحاث معهما، لكشف باقي المتورطين في هذه القضية، وذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.