الدار البيضاء.. إغلاق مسجد في الحي المحمدي بعد إصابة إمامه بفيروس كورونا

قررت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، بتنسيق مع السلطات المحلية، التابعة إلى منطقة الحي المحمدي، إغلاق مسجد الإسراء والمعراج، مساء أمس الأربعاء، بعد ثبوت إصابة إمام بفيروس كورونا المستجد.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن إمام المسجد المذكور، الموجود في منطقة الحي المحمدي، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وتم إخضاعه للحجر الصحي في منزله، وفق البروتوكول الصحي المعتمد في مثل حالته.
وأكدت المصادر نفسها، أنه تقرر إغلاق المسجد المذكور لأجل غير مسمى، وتعقيمه كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.
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