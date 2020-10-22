شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الخطوط "الجوية الكويتية" استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر الحالي.



وأوضحت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطارات الرياض وجدة والدمام.

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