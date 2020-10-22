شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5250 حالة.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 401 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 343 ألف و774 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 466 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 330.181 شخصا.