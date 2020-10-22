طنجة.. تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بينهم عمال وتلاميذ

سجلت مدينة طنجة، من الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، إلى حدود صباح اليوم الخميس، 53 إصابة جديدة بكورونا، بينهم 5 عمال في شركة “لير” في منطقة ملوسة، وتلميذ في كل من ثانويتا مولاي يوسف، وابن الخطيب، وشرطي، وسائق سيارة أجرة صغيرة.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24” فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 9 و68 سنة، إذ يتوزعون على مناطق في طنجة المدينة، وبوخالف، ومغوغة، والسواني، والجيراري، والمرس، واجزناية.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت، مساء أمس، 89 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.