مأساة جديدة من مآسي الهجرة تعيشها مدينة الحسيمة، خلال الأيام الجارية، بعد اختفاء ثلاثة من شبانها، كانوا قد عقدوا العزم على الهجرة بحرا نحو إسبانيا.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن الشبان الثلاثة غادروا بيوتهم، قبل عشرة أيام، وأخبروا أصدقاءهم أنهم سيهاجرون عبر دراجة مائية إلى إسبانيا، قبل أن تنقطع أخبارهم.
الشباب الثلاثة غادروا البلد لمحاولة بناء حياة جديدة في الخارج، إلا أن هذا الحلم تحول إلى كابوس يطارد أصدقاءهم، وعائلاتهم.
ويعيش ذوو المفقودين الثلاثة حالة رعب، متتبعين أخبار العثور على الجثث، التي يلفظها البحر في شاطئ مدينة سبتة المحتلة، والتي تعود إلى شباب تعثرت مجريات رحلة هجرتهم، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة في عرض البحر.
وكانت سلطات سبتة المحتلة قد عثرت في شاطئ لاريبيريا على جثة شاب، توفي غرقا، قبل أيام، قبل أن يلفظ البحر جثته.
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة جديدة.. اختفاء ثلاثة شبان من الحسيمة كانوا قد ركبوا أمواج البحر للهجرة نحو أوربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.