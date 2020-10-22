أمريكا تباشر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخميس 22 أكتوبر 2020

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة سترفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب قريباً، لافتاً إلى أن واشنطن بدأت عملية شطب الخرطوم من القائمة.



وكشف بومبيو في مؤتمر صحافي، أمس، أن بلاده شرعت في عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون أن يحدد موعداً لاتخاذ القرار الذي أثقل كاهل الاقتصاد السوداني.

وفي رده على ربط شطب السودان من قائمة الإرهاب بإقامة علاقات مع إسرائيل، قال بومبيو: إن «قرار العلاقة من إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية»، معرباً عن أمله في أن يعترف السودان بإسرائيل قريباً.

وتابع الوزير الأمريكي قائلاً: «نواصل العمل معهم بنشاط لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعاً».

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جاءت تصريحات بومبيو للصحافيين بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب، بأن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن حوّلت أموالاً لتعويض ضحايا أمريكيين وأسرهم.

وفي الشأن اليمني، قال: «نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا» لدى ميليشيا الحوثي، موجهاً الشكر للسعودية على مساعدتها في الإفراج عنهم.

وفي الملف الليبي، أثنى بومبيو على الجهود الليبية خلال اجتماعات جنيف لتمديد التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكداً تأييد الولايات المتحدة

لخروج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا. وقال: «نؤيد المساعي التي تبذلها 5 + 5 بشأن ليبيا».

وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال وزير الخارجية الأمريكي: «إن الولايات المتحدة لن تغير سياستها تجاه سوريا لتأمين الإفراج عن الصحفي أوستن تايس ومحتجزين أمريكيين آخرين».