"فلاي دبي" أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم الشرق الأوسط

الخميس 22 أكتوبر 2020

فازت شركة فلاي دبي، بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز "بيزنس ترافيلر ميدل إيست" لهذا العام.



ويعكس هذا التقدير، الذي تم التصويت عليه من قبل الجمهور وقراء المجلة، قدرة فلاي دبي على تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بطريقة آمنة خلال هذه الاوقات غير المسبوقة في صناعة الطيران.

وبعد التعليق المؤقت لرحلات المسافرين في مارس 2020، ركزت فلاي دبي جهودها على تشغيل رحلات الشحن الكاملة لتمكين حركة البضائع الأساسية ودعم الحكومات والسلطات في جهود الإعادة إلى الوطن.

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وبعد إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة في 7 يوليو، أعادت الناقلة تصميم تجربة المسافرين بالكامل لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب.

كما وفرت ايضا غطاء تامينيا مجانيا للمسافرين ضد كوفيد-19 لتشجيع المزيد من الناس على السفر بسهولة تامة ، ودخلت في شراكة مع مقدمي الخدمات الصحية المحليين لتقديم اختبار PCR للركاب بأسعار مخفضة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ، بهذه المناسبة قائلاً: "يسعدنا فوزنا بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم منطقة الشرق الأوسط للمرة الرابعة في خمس سنوات من قبل بزنس ترافيلر الشرق الاوسط. هذا يوضح الجهد الكبير لفريق فلاي دبي ويعكس تقدير مسافرينا لما قمنا به خلال عام مليء بالتحديات لقطاع الطيران".

وأضاف الغيث: "من خلال العمل معًا، فان جميع الشركاء العاملين في صناعة السفر يلعبون دوراً هاماً، ونحن ملتزمون بإضافة المزيد شمن الرحلات وتعزيزها ضمن شبكتنا لتمكين المزيد من الناس من السفر".