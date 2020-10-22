الآلاف يتظاهرون في جميع أنحاء كولومبيا ضد القتل والفقر

خرج الآلاف من السكان الأصليين والمدرسين والطلاب والنقابيين والنشطاء في مسيرة في عاصمة كولومبيا، بوجوتا، اليوم الأربعاء للاحتجاج على أعمال القتل والمجازر والفقر الناجم عن الجائحة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

ووردت أنباء عن تنظيم العديد من المسيرات والمظاهرات في العاصمة الكولومبية، حيث كان المتظاهرون يلوحون بالشعارات والأعلام والبالونات وساروا على صوت الطبول باتجاه ساحة بوليفار المركزية.

ووقعت احتجاجات مماثلة في حوالي 20 مدينة أخرى، بحسب إذاعة كاراكول.

ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم تجمعات للحفاظ على زخم حركة الاحتجاج التي انطلقت أواخر العام الماضي، والتي أوقفتها الجائحة.

ثم اندلعت احتجاجات جديدة في أيلول/سبتمبر بعد أن قتل ضابطا شرطة رجلا بتهمة انتهاك قيود فيروس كورونا.

واندلعت أعمال عنف خلال احتجاجات العام الماضي وفي أيلول/سبتمبر، وأودت بحياة 15 شخصا.

غير أن تقارير تلفزيونية ذكرت أن مسيرات اليوم الأربعاء مرت بسلام.

ويطالب المتظاهرون بوضع حد لعمليات قتل قادة المجتمع المدني، والتي تزايدت منذ توقيع الحكومة اتفاق سلام مع جماعة فارك في .2016 وتقول منظمة إنديباز الحقوقية إن حوالي ألف شخص من هؤلاء القادة قتلوا منذ ذلك الحين، وأن 270 شخصا آخر اغتيلوا في 68 مذبحة هذا العام وحده.

وتنسب الحكومة أعمال العنف إلى الجماعات المسلحة التي ظلت نشطة بعد تسريح معظم مقاتلي فارك.

وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اليوم الأربعاء عن اعتقال ريتشار أرلي دياز جاراي، المعروف باسم كوندور، زعيم عصابة تهريب مخدرات سابق في لوس بيلوسوس، والذي ارتبط بقتل قادة المجتمع المدني.