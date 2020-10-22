لتأمين حماية المتظاهرين.. عمليات البصرة توقف عمليات الوعد الصادق 'مؤقتا'

وقال قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف في بيان تلقته الخليج 365، "تم إيقاف عمليات الدهم والتفتيش لحصر السلاح بيد الدولة إلى مابعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري".

وأشار قائد العمليات الى ان "القوات الأمنية والعسكرية ستقوم خلال الفترة القادمة بالاستعداد لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في المحافظة".



واوضح ان "الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية ألتي انطلقت صباح اليوم تم التركيز من خلالها على المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية خلال الفترة الماضية".

ولقت قائد العمليات قائلا "لنا عودة بعمليات استباقية وسريعة وحسب معلومات استخبارية مؤكدة بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري لحصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة".