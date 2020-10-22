لتأمين حماية المتظاهرين.. عمليات البصرة توقف عمليات الوعد الصادق 'مؤقتا'

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الخميس، ايقاف عملية "الوعد الصادق"، على ان يتم استئنافها بعد الخامس والعشرين من تشرين الاول الجاري، عازية ذلك الى الاستعداد لتأمين الحماية للمتظاهرين..
وأشار قائد العمليات الى ان "القوات الأمنية والعسكرية ستقوم خلال الفترة القادمة بالاستعداد لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في المحافظة".
واوضح ان "الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية ألتي انطلقت صباح اليوم تم التركيز من خلالها على المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية خلال الفترة الماضية".
ولقت قائد العمليات قائلا "لنا عودة بعمليات استباقية وسريعة وحسب معلومات استخبارية مؤكدة بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري لحصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة".
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