الكاظمي وجونسون يتفقان على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن، فيما اكد الجانبان على المضي بتعاون ستراتيجي في مجالاات متعددة.
وبحث اللقاءبحسب البيان "القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي"..
وجرى خلال اللقاء وفقا لنص البيان، "الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".
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