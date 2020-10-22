الكاظمي وجونسون يتفقان على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن

وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظميالتقى في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا"..وبحث اللقاءبحسب البيان "القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي"..

وجرى خلال اللقاء وفقا لنص البيان، "الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".