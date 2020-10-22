تنشر الخليج 365، جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها السبت المقبل. وأدناه تفاصيل جدول الاعمال الذي تضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر بمقدمته قانون تمويل العجز المالي.. جدول أعمال جلسة البرلمان السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.