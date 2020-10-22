تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية

وإنتهت الإستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأًصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.
وسمي الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر بعبدا، لتشكيل الحكومة المقبلة بمجموع أصوات بلغ 64 نائبا مقابل 54 نائبا لم يسموا أحدا.
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