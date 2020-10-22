تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وإنتهت الإستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأًصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف. وسمي الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر بعبدا، لتشكيل الحكومة المقبلة بمجموع أصوات بلغ 64 نائبا مقابل 54 نائبا لم يسموا أحدا.

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