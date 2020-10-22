إسرائيل تكشف عن دور "باسيل" في ترسيم حدودها مع لبنان

كشف مصدر أمني إسرائيلي كبير، الخميس، عن انخراط وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بالمفاوضات معها بشأن ترسيم الحدود.



ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن المصدر الأمني قوله، إن "باسيل، زعيم التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس ميشال عون، اضطلع بدور سري كبير في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود بينهما".

ووفق المصدر نفسه، أجرى باسيل عدة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم، دون تسمية تلك الدول.

وفي تلك اللقاءات "تعهد باسيل بالحصول على موافقة (حزب الله)، وعمل مع الجانب الأمريكي على إبقاء الملف بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتابع الموضوع مع الأمريكيين عبر وسطاء في واشنطن من أصول لبنانية".

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وكانت مفاوضات إسرائيلية –لبنانية انطلقت في وقت سابق من هذا الشهر برعاية أمريكية وأممية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على أن يلتقي الطرفان مرة ثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وضم الوفد اللبناني خلال المفاوصات 4 أعضاء، عسكريان ومدنيان، هم العميد بسام ياسين والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط.

في المقابل، ضم الوفد الإسرائيلي 6 أعضاء بينهم: المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.

ووصفت واشنطن والأمم المتحدة، المحادثات بأنها كانت "مثمرة".