الإرهابي الملقب "أبو هريرة" في قبضة الأمن التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت السلطات التونسية مبكراً محاولة إرهابية لاستهداف شخصيات سياسية، بعد سقوط المتطرف الخطير الملقب بـ"أبو هريرة "في قبضة الأمن. "أفغنة" تونس.. هجمة إخوانية على حقوق المرأة بريد هيلاري.. الغنوشي "خميني" تونس ويستحق الرئاسة

وقالت مصادر أمنية تونسية لـ"الخليج 365"، الأربعاء ، إنها أوقفت "أبو هريرة" في محافظة سوسة، أثناء توجهه إلى العاصمة تونس، للالتقاء بمجموعات إرهابية حسب الاعترافات الأولية.

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