الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة.



وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة بسبب الانقسامات السياسية، ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.

وإذا نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية منذ 2009.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان بعد انتهاء لقاءات عون مع الكتل النيابية في بيان: "بعدما أجرى رئيس الجمهورية الاستشارت النيابية الملزمة وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الواحدة والنصف السيد سعد الدين الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة".

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وفاز الحريري، المرشح الوحيد للمنصب، بـ 65 صوتاً، حسب الرئاسة. فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية.

ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، ولكن 8 نواب مستقيلين لم يشاركوا في الانتخابات.

وبعد إعلان الرئاسة، وصل الحريري إلى القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت للقاء رئيس الجمهورية، ويتوقع أن يتحدث الى الصحافيين بعد اللقاء.

وعشية تسميته، حمّل عون الحريري، دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق الإصلاح.