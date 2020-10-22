شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يؤكد الشباب أملنا فى المستقبل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعراض محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، المحور الثانى من برنامجه الانتخابي والمتعلق بالشباب والبطالة، قائلا: "الشباب أملنا في اللي جاي وهما المستقبل، دورنا إننا نساعدهم ونحطهم على الطريق، نوفر لهم التعليم والتدريب اللي يخليهم يقدروا ينافسوا في سوق العمل، نقف جنب أفكارهم ومشاريعهم لغاية ما تطلع للنور".

وأوضح محمد تيسير مطر فى فيديو نشره عبر صفحته على الفيسبوك، أن التدريب والتعليم من أهم الآليات التي بموجبها يتم توفير فرصة عمل، حتى يصبح الشاب قادر لاستغلال امكانياته والمنافسة القوية في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على العمل والإنتاج، سواء من خلال الدراسات، التخطيط، والتمويل حتى يخرج مشروعه للنور، التوسع في تطبيق نظام حاضنات الأعمال.

واستكمل مطر: "يجب أن يفهم الشباب جيدا دراسة الجدوى، ومن الشخص المنوط به مساعدته في التمويل والإدارة، بالإضافة لاستغلال طاقة الشباب بشكل صحيح، وإبعادهم عن أي انحرافات فكرية أو أخلاقية، فلم يعد من السهل توظيف كافة الخريجين، ولكن يجب ان يتم تجهيز الشباب لسوق العمل للمنافسة في الداخل والخارج، متابع:" الشباب هم رأس مالنا و تأهيلهم والاستثمار في أفكارهم واجب علينا".