ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على تشكيل عصابي، من 3 أشخاص، تخصص في تزوير المحررات والمستندات الرسمية وبطاقات الرقم القومي وغيرها من المحررات الرسمية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوجود تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص "موظف، أمين مخازن، عامل"، لاثنين منها معلومات جنائية، يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.

وكشفت التحريات ترويج المتهمين المحررات المزورة على عملائهم بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة، واتخاذهم مسكن أحد المتهمين مقرًا لتزوير المحررات الرسمية واستخدامهم سيارة "تاكسي" في ترويج تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

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بعمل كمين جرى ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها وبحوزتهم محررات مزورة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم، وتزوير التقارير الطبية وترويجها على عملائهم مقابل مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.