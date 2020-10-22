ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في المنيا.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بقيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية.

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وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج زاعماً توفير عقود عمل لهم بمرتبات مجزية بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها .

وقام بتسليم الشاكي عقد عمل وهمى منسوب صدوره لإحدى المؤسسات بتلك الدولة العربية ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.