إحباط ترويج 400 طربة حشيش ضُبطت بحوزة تشكيل عصابي في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام بحوزة تشكيلًا عصابيًا بمطروح.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي) ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة على نطاق واسع وترويجه على عملائهم.

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عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة بالتنسيق مع مجموعات العمل المشتركة باستهدافهم، وأمكن ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص (عاطلان – آخر بالمعاش، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، وبحوزتهم (عدد 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالي – عدد 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫800٫000– إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.