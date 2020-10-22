جامعة المنصورة تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن موقع U.S. News الأمريكي لتصنيف الجامعات، حصول جامعة المنصورة على الترتيب الثاني على مستوى الجامعات المصرية بدرجة 48.9 بعد جامعة القاهرة.

وقالت جامعة المنصورة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الجامعة صنفت في المرتبة التاسعة في ترتيب الجامعات الإفريقية و547 على المستوى العالمي بتقدم 116 مركزًا عن العام الماضى.

يذكر أن التصنيف يعتمد على أداء البحث العلمي باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الببليومترية bibliometrics وهى عبارة عن مجموعة من الأساليب الكمية لتحليل المؤلفات الأكاديمية والمنشورات الجامعية وتتضمن أساليب لتحليل الاقتباسات (حجم المراجع المستخدمة) وتحليل المحتوى بشكل عام.