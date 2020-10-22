السجن 5 أعوام لـ 3 متهمين بالتحريض على العنف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، 3 متهمين، بينهم سائق وخريج آداب ومحاسب بالسجن 5 أعوام؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 226 جُنح أمن دولة طوارئ منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب.
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