إنشاء صفايات أمطار بشوارع الحامول في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنشاء صفايات جديدة لتصريف مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة، وأماكن تجمع مياه الأمطار بشوارع مدينة الحامول.

وأكد المحافظ اليوم الخميس، أن صفايات الأمطار الجديدة جرى إنشاؤها بشارع العاشر من رمضان بالمدينة، وأمام مسجد الهجرة، وبوابة مستشفى الحامول المركزي، وبجوار إدارة الطب البيطري، لمواجهة أي أزمات خاصة بالأمطار.

وقال نور الدين، إنه جرى إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بشارع جابر الريفي، في مدينة دسوق، بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهود الذاتية، ويتضمن الخط تصريف مياه أمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لفصل الشتاء.