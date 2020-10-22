تغريم 56 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
ضبطت الأجهزة المختصة في الشرقية 56 سيارة؛ وجرى تغريم سائقيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.
وجرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف مدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 56 سيارة ما بين "ميكروباص– أجرة– رحلات- تاكسي عداد – سرفيس" مخالفة، وتفعيل قرار الغرامة على المخالفين.
وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.
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