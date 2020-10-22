الإمارات تقدم طلبا رسميا لإسرائيل لفتح سفارة في تل أبيب

قدمت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا إلى إسرائيل لفتح سفارة لها في تل ابيب.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ” وجه وزير الخارجية الإماراتي رسالة شخصية لوزير الخارجية غابي أشكنازي، قال فيها نريد فتح سفارة في تل أبيب في أقرب وقت ممكن”.
وأشارت إلى انه “خلال مأدبة غداء للوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بضيافه غابي أشكنازي ، سلم الوفد إلى أشكنازي رسالة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زياد آل نهيان ، طلب فيها فتح سفارة إماراتية في إسرائيل”.
ونقل عن وزير الخارجية الإماراتي قوله في الرسالة “لا يسعني إلا ان أقدّر كل الجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون بين بلدينا ، وأنا واثق تمامًا من دعمكم المطلق لفتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن”.
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