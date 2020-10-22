تايوان: لا نسعى للدخول في سباق تسلح مع الصين

أكد وزير الدفاع التايواني ين دي فا، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى للتورط في سباق تسلح مع الصين وإنما تحتاج إلى الحصول على قدرة قتالية موثوق بها، وذلك بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة مبيعات أسلحة

محتملة بمقدار 1.8 مليار دولار لجزيرة تايوان، وذلك بحسب ما ذكر موقع يو إس نيوز الأمريكي.



وأثنى وزير الدفاع التايواني، خلال حديثه مع صحفيين، على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مبيعات

الأسلحة من شأنها مساعدة تايوان على تطوير قدراتها الدفاعية.



وأضاف، أن "هذا يتضمن قدرة قتالية موثوق بها وقدرات حربية لتعزيز إصرارنا في الدفاع عن أنفسنا.. كما يُظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لأمن منطقة المحيطين الهادي والهندي، إلى جانب مضيق تايوان" مضيفا "أننا سوف نواصل تعزيز شراكتنا الأمنية مع الولايات المتحدة".