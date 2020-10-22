رئيس الاتحاد الأوروبي يدعو لعقد قمة افتراضية عاجلة حول "كوفيد 19"

دعا رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد إلى عقد اجتماع افتراضي عاجل لبحث تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال ميشيل - في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نحتاج إلى تعزيز جهودنا المشتركة لمحاربة فيروس كورونا".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري. يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تشهد فيه غالبية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي موجة ثانية من الوباء، مما يعزز المخاوف من إمكانية حدوث مزيد من الانهيارات الاقتصادية.

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