مقتل وإصابة 14 شخصا في هجوم لـ "طالبان" شمال أفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم، الخميس، مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 10 آخرين، وذلك في هجوم بقذائف هاون وقع بإقليم "فارياب" الشمالي.
قد أطلقت من قبل عناصر حركة "طالبان" لاستهداف قوات الأمن، إلا أن جميع الضحايا سقطوا من المدنيين حيث كانوا يتواجدون في المنطقة للتسوق.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم عبد الكريم يوريش قوله: إن الهجوم وقع في سوق بمنطقة "شيرن تاجاب"، مشيرا إلى أن قذائف الهاون
من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.
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