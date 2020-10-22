الخارجية الروسية: واشنطن تحاول تقديم قرار لمجلس الأمن الدولي ضد سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن الولايات المتحدة تحاول تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد سوريا استنادا لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها الموافقة على هذا القرار.
والجمعية العامة تقريرًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن سوريا لاتخاذ قرار غير مقبول على الإطلاق".
وقال الوزير الروسي خلال طاولة مستديرة في البرلمان الروسي حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس، "بالأمس تلقى مجلس الأمن الدولي
ستعمل حاليا بشكل نشط مع العواصم الأخرى من أجل منع الأميركيين من الحصول على الأغلبية لهذا القرار.
وأضاف: "مشروع هذا القرار موجه ضد سوريا، ومن الواضح إلى أين سيقودنا هذا، ولا يمكننا أن نسمح بهذا ولا يمكننا أن نتفق مع هذا"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الروسية
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد زعم في أبريل الماضي أن سوريا لا تزال تمتلك ترسانة ذخائر كيميائية والمواد اللازمة لإنتاجها. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفادت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتطالب بأن توقف الجمهورية العربية السورية على الفور كل تطوير وتخزين واستخدام للأسلحة الكيميائية.
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