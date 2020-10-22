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مقتل 11 عاملًا بمنجم في انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا

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 أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، مقتل 11 عاملًا بالمناجم جراء وقوع انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة سومطرة.


 ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الانهيار الأرضي وقع أمس الأربعاء، بمنجم تعدين على عمق 20 مترًا بقرية تقع في

منطقة "موارا أنيم" بمقاطعة جنوب سومطرة، حسبما أعلنه راديتيا جاتي، المتحدث باسم المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث.


وأضافت الشبكة أن قوات الإنقاذ تمكنت من العثور جثامين الضحايا كافة.


 فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية

الإندونيسية أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.


يذكر أن الأمطار الموسمية والمد الشديد خلال الأيام الماضية تسبب في وقوع عشرات الانهيارات الأرضية وإحداث فيضانات في أغلب المناطق بإندونيسيا، التي هي عبارة عن أرخبيل مكون من 17 ألف جزيرة يعيش بها ملايين الأشخاص بجانب الأنهار.

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