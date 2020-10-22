أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، مقتل 11 عاملًا بالمناجم جراء وقوع انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة سومطرة.
منطقة "موارا أنيم" بمقاطعة جنوب سومطرة، حسبما أعلنه راديتيا جاتي، المتحدث باسم المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث.
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الانهيار الأرضي وقع أمس الأربعاء، بمنجم تعدين على عمق 20 مترًا بقرية تقع في
وأضافت الشبكة أن قوات الإنقاذ تمكنت من العثور جثامين الضحايا كافة.
الإندونيسية أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.
فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية
يذكر أن الأمطار الموسمية والمد الشديد خلال الأيام الماضية تسبب في وقوع عشرات الانهيارات الأرضية وإحداث فيضانات في أغلب المناطق بإندونيسيا، التي هي عبارة عن أرخبيل مكون من 17 ألف جزيرة يعيش بها ملايين الأشخاص بجانب الأنهار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 عاملًا بمنجم في انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.