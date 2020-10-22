موسكو: عودة أكثر من 520 لاجئًا سوريُا من لبنان إلى بلادهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواءاللاجئين السوريين، أن أكثر من 520 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
وأفاد بيان المركز الروسي اليوم الخميس، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.
اللاجئين السوريين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قام خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء
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