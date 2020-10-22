الدفاع الروسية ترصد 40 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 40 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (27) وحلب (4) واللاذقية (8) وحماة (1).
المذكورة رصد بدوره 4 انتهاكات للهدنة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يتسنه له تأكيد هذه الانتهاكات.
وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة
عمليات إنسانية، تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى أهالي مدينة دمشق بريف دمشق، و440 سلة غذائية أخرى بوزن 2.662 طن إلى مدينة تدمر بريف حمص، و440 سلة غذائية ثالثة بوزن 2.662 طن إلى قرية البويضة بريف حمص.
وأضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية، 3
وأوضح البيان، أنه تم بشكل عام وحتى وقتنا الحاضر تنفيذ 2601 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4447.28 طن.
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