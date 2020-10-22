الفلبين تسجل 1664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل ألف و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 363 ألفًا و888 إصابة.



وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، اليوم

الخميس، أن 843 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 312 ألفًا و333 متعافيًا.



وبحسب الوزارة، توفى 38 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة

عن الإصابة بالفيروس 6 آلاف و783 حالة وفاة.



وأعلن فريق بحثي في جامعة الفلبين مطلع الشهر الجاري تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، إلا أنه حذر من تخفيف قيود الحجر الصحي المجتمعي في وقت مبكر خاصة في منطقة العاصمة، مترو مانيلا.