المنتخب “يتقدم” 4 مراكز في التصنيف الجديد ويحتل المركز ال39 عالميا

تقدم المنتخب الوطني في التصنيف العالمي لشهر أكتوبر الجاري ب4 مراكز و أصبح يحتل المركزي ال 39 عالميا.

وعلی المستوی القاري، يحتل المنتخب الوطني المركز الخامس افريقيا وراء منتخبات السنغال، تونس، الجزائر ونيجيريا.

وخاض المنتخب الوطني، قبل ايام قليلة، مبارتين وديتين استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حقق خلالهما الفوز علی السنغال والتعادل امام الكونغو الديموقراطية.

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