معجب لا يملك هاتفا محمولا وأراد صورة مع الحر.. شاهدوا ماذا حدث- فيديو

وثق مغني الراب لحر لحظة مميمزة، عاشها مع معجب صغير السن، لم يرغب في تفويت فرصة لقائه به تمر من دون أن يلتقط صورة تذكارية معه، إذ أصر على ذلك إلى أن تحقيقت رغبته.
والتقى المعجب الصغير بمغني الراب لحر في موقف سيارات، وأصر على أن يلتقط صورة رفقته، إلا أنه لا يملك هاتفا محمولا.
وعلى الرغم من أن لحر أراد إقناع الطفل بالتقاط صورة بهاتفه، لكن الأخيرتشبث بخيار اقتناء هاتف جديد في تلك اللحظة، فرافقه مغني الراب إلى سوق ممتاز، واشترى له الهاتف، محققا حلمه، ووعده باستمرار التواصل بينهما.
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