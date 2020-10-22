ارتفاع إصابات “كورونا” في صفوف لاعبي الرجاء البيضاوي إلى 14 حالة مؤكدة

أعلن نادي الرجاء البيضاوي، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الإصابات بكرونونا في صفوف لاعبيه إلى 14 حالة مؤكدة، بعد إجراء مسحة طبية جديدة صباح أمس الأربعاء.
وقال النادي في حسابه الرسمي بالفايسبوك، “إثر إجراء ما مجموعه 40 اختبارا، أظهرت النتائج وجود 6 حالات إيجابية لدى اللاعبين، تنضاف للحالات المسجلة سابقا، ليرتفع العدد إلى 14 حالة مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى حالة واحدة في صفوف الطاقم الإداري للفريق الأول”.
وأوضح النادي أكدت امس الأربعاء، أن “الكاف” أعطى الضوء الأخضر، لتأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى 31 أكتوبر، أو 1 نونبر المقبلـ بعدما كان مقررا السبت المقبل في القاهرة.
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