مدة مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية تتراجع بدقيقة واحدة ومسلسل تركي الأكثر مشاهدة

أمضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 3 ساعات و50 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي.

وتربع المسلسل التركي “الوعد”، على قائمة الأكثر مشاهدة، خلال الأسبوع، الممتد بين 14 و20 أكتوبر الحالي، إذ تابعه 7.90 مليون مشاهد.

وكشفت أرقام مركز القياس “سيوميد”، الصادرة، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، انخفض بدقيقة واحدة د مقارنة مع الأسبوع، الذي قبله.

واستطاع المسلسل التركي “الوعد”، الذي يعرض على القناة الثانية، تحقيق معدل مشاهدة أعلى مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث حقق آنذاك 7.15 مليون مشاهد.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأشخاص، الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات، على القنوات الوطنية التالية: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.